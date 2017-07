L'Afrique de l'Ouest largue les amarres

Le projet est dans les cartons depuis plusieurs années. La Cédéao, la Banque d’investissement et de développement de la Cédéao (BIDC) et la Fédération des chambres de commerces et d’industries de l’Afrique de l’Ouest envisagent de créer une compagnie maritime régionale susceptible d’assurer le transport des marchandises et des passagers vers les pays côtiers de la région.

Baptisé ‘Sealink, le projet devrait connaître sa concrétisation à la fin de cette année. C’est ce qu’on décidé vendredi les partenaires réunis à Lomé.

Sealink devrait être doté d’un budget de 60 millions de dollars apportés par la BIDC et des institutionnels.

Pour Germain Meba, le président de la Fédération des chambres de commerces et d’industries, cette compagnie maritime participera à la création du marché commun voulu par la Cédéao. Et Kalilou Traore, le Commissaire de la Cédéao chargé de la promotion du secteur privé d’avancer des chiffres : Sealink génèrera une augmentation du commerce régional de 10 à 25%.