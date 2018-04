L'Afrique défend ses intérêts à Mexico

La ville de Mexico a accueilli du 9 au 13 avril la 121e session de l’organisation internationale du café (OIC). Les échanges ont porté sur les moyens de relever les défis auxquels le secteur mondial du café est confronté, grâce à la coopération internationale.

Enselme Gouthon, le président de l’Assemblée générale de l’Agence des cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM) était présent pour défendre les intérêts des producteurs africains.

M. Gouthon est au Togo à la tête du comité de coordination des filières café et cacao.

A l’issue de la session, il a reçu une distinction des dirigeants de l’organisation pour ses efforts au niveau mondial pour la promotion du café et la défense des petits producteurs.

L’OIC est la principale organisation intergouvernementale qui traite des questions relatives à la filière ; elle rassemble 51 pays exportateurs et importateurs. Ses membres représentent 98% de la production et plus de 83% de la consommation mondiales de café.