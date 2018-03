L'Inde offre de nouvelles perspectives

La ministre du Commerce, Bernadette Legzim-Balouki, participe en ce moment à New Delhi au XIIIe ‘Conclave sur le partenariat Inde-Afrique’.

Un événement annuel qui rassemble des hommes d’affaires indiens et africains.

Les secteurs ciblés sont notamment l’agriculture, le commerce, l’industrie, la transformation alimentaire, le BTP, l’hôtellerie et les tansports.

La ministre, qui est accompagné par le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo Germain Meba, le directeur du CETEF et de la SAZOF, aura également des entretiens avec l’Exim Bank of India.

L’Exim Bank a déjà accordé près de 100 millions de dollars de financement au Togo.

La délégation togolais lundi à Delhi

Si Delhi n’est pas encore perçue, sauf exceptions, comme un acteur majeur sur le continent africain, ses échanges avec lui se développent pourtant de façon quasi exponentielle, passant de 3 milliards de dollars en 2000 à ... 70 milliards en 2014.

L’Inde ambitionne de parvenir en 2018 à 100 milliards d’investissements sur le continent.

Et le Togo espère bien en profiter.