L'Open Sky africain est lancé

Moussa Faki (G), Paul Kagame et Faure Gnassingbé lundi à Addis Abeba

Le nouveau président de l’Union africaine, Paul Kagame, a officiellement lancé lundi à Addis Abeba le marché unique africain du transport aérien (SAATM ou Single African Air Transport Market).

Le SAATM est le premier projet phare de l'Agenda 2063 de l'UA et vise à créer un marché unique et unifié du transport aérien sur le continent, à libéraliser l'aviation civile et à faire avancer le programme d'intégration économique de l'Afrique.

Cette initiative est la concrétisation de la Déclaration de Yamoussoukro adoptée en 1999.

Paul Kagame avait à ses côtés lors de la cérémonie Moussa Faki, le président de la Commission de l'UA, et Faure Gnassingbé chargé de mettre en oeuvre le projet au nom de l'organisation continentale.

Le Togo est le siège de la compagnie Asky qui pourrait tirer largement profit du nouveau dispositif.