L'accès à l'électricité pour le plus grand nombre

Les branchements illégaux sur le réseau électrique font perdre chaque année des milliards à la CEET. Ce que l’on appelle au Togo les ‘toiles d’araignées’ sont un problème tant au niveau de la fraude que de la sécurité.

Depuis le début de l’année, des opérations de démantèlement ont été lancées.

Mercredi, les ministres des Mines et de l’Energie, Marc Ably-Bidamon, et son collègue de la Sécurité, Yark Damehane, se sont rendus sur deux sites, à Zanguéra et à Légabassito où sont mis en œuvre à la fois des opérations de nettoyage et de raccordement des ménages au réseau de la Compagnie énergie électrique du Togo.

Les foyers peuvent souscrire des forfaits sociaux très avantageux financièrement, un moyen de lutter contre la piraterie. A terme, c’est 32.000 habitations qui seront raccordées à Zanguera, Kegue, Djagble, Adetikope et Legbassito.