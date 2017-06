L'accès à l'électricité se démocratise

A l’instar du Rwanda, de la Tanzanie, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et du Sénégal, le Togo commercialisera prochainement des kits donnant accès à l’électricité en milieu rural.

Ces kits se présentent sous la forme d’un panneau solaire relié à une batterie qui permettent donnent accès à une énergie renouvelable et décentralisée pouvant être utilisée comme solution d’éclairage avec lampes LED et pour faire fonctionner de petits appareils électriques (poste de radio, de télévision, etc.) ou pour recharger des téléphones. Le paiement s’effectue par mobile.

Ce projet permet de fournir de l’énergie bon marché sans avoir à déployer un réseau dense et coûteux en zone rurale. Il permet également de proposer de multiples services via smartphone.

Le projet ne peut se réaliser sans l’implication d’un ou plusieurs opérateurs de téléphonie mobile.

Cette initiative lancée par le président Faure Gnassingbé a l’ambition de toucher 300.000 foyers, soit environ 2 millions de personnes d’ici 2022.

Le projet baptisé ‘CIZO’ sera lancé en phase de test et la commercialisation sera assurée par des partenaires privés.

Cette technologie est développée par plusieurs entreprises à travers le monde. L’une des plus actives est BBoxx basée en Grande Bretagne. Le pétrolier Total propose lui aussi des solutions solaires.

La mise en œuvre opérationnelle a été confiée à la ministre de l’Economie numérique Cina Lawson et à son collègue des Mines et de l’Energie, Marc Ably-Bidamon.

CIZO devrait permettre d’augmenter significativement la couverture en énergie dans les zones les plus reculées du pays.