L'agriculture togolaise se met à la transformation

Faure Gnassingbé a inauguré samedi une usine de transformation de soja et d’arachide dans le canton de Kparatao (région Centrale, Nord-Togo).

Elle dispose d’une capacité de production de 6.000 tonnes/an et permettra de valoriser les produits agricoles locaux, et d’établir un partenariat durable entre producteurs, transformateurs et distributeurs.

Le soja est un produit à fort potentiel de croissance, notamment grâce à ses dérivés comme la farine, l’huile, le tofu et le lait.

Pour relancer la filière agricole, les pouvoirs publics encouragent le développement des activités de transformation.