L'émergence n'est pas une utopie

Nicolas Berlanga Martinez, l’ambassadeur européen à Lomé, croit dur à la possibilité pour le Togo d'atteindre l'émergence en 2030.

Pour le diplomate, ce n’est pas une utopie, mais ce n’est pas non plus la panacée.

‘L'émergence est possible à condition que le développement soit inclusif et que les défis actuels soient relevés dès à présent. L'émergence donne un objectif à moyen terme auquel toutes les forces de la nation et les partenaires doivent s'accrocher pour assurer la cohérence des politiques publiques et privées’, a déclaré le diplomate qui vient de préfacer un ouvrage sur ce thème.

Quelles sont les marges de manœuvres dont dispose le Togo, dans un contexte de mutations internes et externes, pour construire une trajectoire optimale d’émergence ?

La dynamique impulsée à partir de 2006 par les autorités togolaises pour parvenir à une croissance forte et inclusive sera-t-elle suffisante pour répondre aux attentes d’une jeunesse montante ?

Si le Togo réussit à se hisser sur une trajectoire pérenne d’émergence, il peut, à divers égards, servir de prototype pour l’ensemble des pays subsahariens.

Tels sont les questions par une équipe d’économistes dans un livre intitulé ‘L’envol de l’épervier, le défi de l’émergence togolaise’ (Editions Graines de Pensée).