L'esprit ubuntu souffle sur Genval

Stimuler les échanges entre la Belgique et le Togo

Du 18 au 20 avril prochains, la ville de Genval (Brabant, 23km de Bruxelles) accueillera l’Africa Belgium Week.

Cette manifestation est organisée par Africa Rise, un organisme belge qui a pour vocation de faciliter les contacts entre les entrepreneurs européens et leurs homologues africains et de participer à l'émergence économique et sociale du continent africain.

Le Togo en sera l’invité d’honneur.

Thème de cette 4e édition : ‘L’Innovation en Afrique’.

Ce forum économique orienté B2B rassemblera des chefs d’entreprise, des décideurs politiques, des chefs de gouvernement venant d’Europe, d’Afrique et du reste du monde.

La délégation togolaise devrait être composée de plusieurs membres du gouvernement, de représentants de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT) et du secteur privé.

