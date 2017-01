L'expérience vient avec le nombre des années

Projet novateur en faveur des entreprises africaines et de leur croissance, l’Initiative AfroChampions a été lancé la semaine dernière à Bamako.

Les partenaires de ce projet ont souhaité mettre à l’honneur Gervais Koffi Djondo, fondateur d’Ecobank et d’Asky Airlines.

M. Djondo s’est vu remettre un prix spécial pour sa ‘remarquable contribution au développement des échanges économiques au sein du continent.’

Considéré comme l’un des pères du panafricanisme économique et l’un des premiers Koffi Gervais Djonfo Djondo est un modèle pour tous les entrepreneurs du continent.

Afin de transmettre son expérience, il vient de créer la Bourse Djondo qui offre aux jeunes créateurs d’entreprise un accompagnement leur permettant d’ambitionner de développer leur projet.

AfroChampions est une organisation à but non lucratif créée pour galvaniser et soutenir l'émergence et le succès des champions africains dans le secteur privé.

Basée à Accra elle a pour mission de favoriser la création d’un cadre favorable aux entreprises multinationales africaines, pour accompagner les sociétés existantes, inciter à la création de nouvelles entreprises et contribuer à la croissance.

