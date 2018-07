L'off grid semble répondre aux besoins de la population rurale

Le Britannique BBOXX poursuit la fourniture de kits solaires au Togo où elle dispose d’un contrat d’équipement et de distribution avec l’Etat.

Selon un communiqué de cette société, 12.000 Togolais vivant en zone rurale bénéficient désormais de l’accès à l’électricité grâce aux kits.

BBOXX a débuté ses activités au Togo fin 2017.

‘En moins de 6 mois, c’est vraiment très positif de voir l’impact de notre système sur la vie quotidienne de la population’, déclare Mansoor Hamayun, le patron de BBOXX qui espère commercialiser 10.000 nouvelles unités d’ici la fin de cette année.

Trois opérateurs off grid (hors-réseau) ont des visées sur le marché togolais, BBOXX,Green Light Planet et Solergie Box.

L’équipement fourni BBOXX et ses concurrents contient des panneaux solaires et des batteries permettant de stocker l'électricité qui est payable via un téléphone portable. Les clients peuvent alimenter un ensemble d'appareils domestiques (télévision, radio, ventilateur, etc.) basse consommation également fournis par la coentreprise.

Pour assurer son développement, BBOXX a reçu en février dernier un prêt de 4 millions de dollars de l’Union Togolaise de Banque.