La BAD publie son rapport annuel

La Banque africaine de développement (BAD), partenaire stratégique du Togo, présente ce mercredi à Abidjan son rapport annuel sur les Perspectives économiques en Afrique. Un outil précieux qui présente les résultats et les perspectives macroéconomiques pour l’ensemble des 54 pays du continent.

Le rapport est la publication de référence pour tous ceux qui s’intéressent au développement de l’Afrique, notamment les chercheurs, les investisseurs, les organisations de la société civile ainsi que les partenaires au développement.

L’édition, dont le contenu sera disponible dans la journée, fournit une analyse rigoureuse et exhaustive de l’état de l’économie africaine, et des profils nationaux détaillant ainsi les principales évolutions récentes et les perspectives pour chaque Etat.

On lira avec attention les chiffres concernant le Togo.