La Poste est parvenue à se réinventer

En dépit de la concurrence sévère du courrier électronique, la société des postes du Togo (SPT) a clôturé l’année 2016 sur d’excellents résultats.

Son capital propre est passé de 921 millions en 2015 à 1,7 milliard l’année suivante.

La politique de diversification engagée il y a plusieurs années a été largement payante.

Si la poste, c’est toujours le courrier, c’est aussi bien plus que cela avec les services financiers, le transfert d’argent, le transport ou l’accès à internet.

Avec 135 agences et points de présence et deux bureaux itinérants, la société publique est présente sur l’ensemble du territoire. Et c’est un atout.

Son activité petit colis pourrait fortement se développer avec les achats en ligne. Modeste pour le moment, ce marché est appelé à croitre significativement à mesure que l’accès à internet rapide se développe.

Les deux opérateurs mobile proposent des connexions 3G et l’Etat déploie la fibre.

Par ailleurs, la SPT s’efforce d’offrir un service de meilleure qualité aux usagers, qu’il s’agisse de l’accueil dans ses bureaux et de la rapidité d’expédition au plan national.

Avec l’apparition des nouvelles technologies, les services postaux, ont été obligés de se réinventer. La SPT s’est engagé très tôt dans ce grand chambardement et peut aborder l’avenir avec confiance.