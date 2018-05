La nouvelle bataille du ciel

Le marché du transport aérien régional aiguise les appétits. Appuyé par son actionnaire de référence Ethiopian Airlines, Asky développe depuis 8 ans un réseau dense en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale avec une vingtaine de capitales desservies.

Mais des d’autres compagnies affichent de fortes ambitions sur ce même marché. C’est le cas d’Air Côte d’Ivoire qui étoffe sa flotte d’Airbus et veut partir à la conquête du continent en misant sur son hub d’Abidjan.

A Asky, dont le siège se trouve à Lomé, on ne sous estime pas la menace. Le transporteur vient de recevoir deux Boeing 737 (immatriculations Ethiopian Airlines) pour renforcer une flotte composée de 737-700 et 800 et de Dash 8 Q400 (turboprop).