La politique commerciale du Togo scrutée par l'OMC

La surveillance des politiques commerciales nationales est une activité d'une importance fondamentale pour l'OMC; elle repose principalement sur le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (MEPC).

Tous les membres de l'organisation font l'objet d'un examen, dont la fréquence varie en fonction de leur part dans le commerce mondial ; 6 ans ou plus pour les pays en voie de développement.

Le Togo sera devant l’OMC fin octobre à Genève pour présenter un bilan exhaustif de la situation économique et commerciale. Un exercice groupé avec les autres pays de l’UEMOA.

L'examen est effectué par l'Organisation mondiale du commerce à partir d'une déclaration de politique générale présentée par le Togo et d'un rapport établi par les économistes au siège.

Le rapport comporte des chapitres détaillant les politiques et les pratiques commerciales du Togo et décrivant les organismes qui élaborent les politiques commerciales et la situation macro-économique.

Dans la perspective de cet examen de passage, la Chambre de commerce et d’industrie du Togo, en partenariat avec le ministère du Commerce, a organisé vendredi une journée d’information et de recueil des données auprès de ses membres qui seront intégrées dans le document présenté au mois d’octobre à l’OMC.

Dans un environnement régional concurrentiel, le Togo a mené des réformes en profondeur pour améliorer le climat des affaires avec la chasse à la paperasse et davantage de flexibilité fiscale après une période de pression peu favorable au développement du secteur privé.

Désormais, les priorités affichées sont la création de nouvelles entreprises et l’arrivée d’investisseurs étrangers.