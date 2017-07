La production mondiale de café est menacée

Enselme Gouthon, le secrétaire exécutif de CCFCC (Comité de coordination pour les filières café et cacao du Togo) a participé du 10 au 12 juillet à Medellin (Colombie) au premier Forum mondial des pays producteurs.

Plusieurs leaders étrangers étaient présents parmi lesquels le président de Colombie, Juan Manuel Santos, et ses homologues du Honduras et du Costa-Rica, respectivement Juan Orlando Hernández et Luis Guillermo Solís.

On notait également la participation de l’ancien président américain Bill Clinton.

Le changement climatique met en péril la production mondiale de café, dépassée par la demande ces dernières années, ont mis en garde des experts et les autorités colombiennes lors des travaux.

‘Tout le monde va être touché. Le café est très sensible aux légères variations de température. A mesure qu'elle (la température) montera, tous (les pays) seront affectés", a déclaré le Brésilien José Sette, directeur exécutif de l'Organisation internationale du café (OIC).

Les surfaces cultivables destinées au café pourraient être réduites de moitié en 2050 à cause de la hausse des températures qui favorise en outre le développement de maladies touchant la plante, selon un rapport de l'Institut de climatologie australien de 2016.

Enselme Gouthon lors du Forum

Pour les experts, les solutions passent par un changement des sites de plantation, l'accompagnement des plants de café par d'autres espèces qui leur apportent de l'ombre, la création de variétés plus résistantes et l'accroissement de la production par hectare.

Selon l'Organisation internationale du café (OIC), environ 25 millions de foyers, 125 millions de personnes, principalement des petits agriculteurs, vivent de la production de café dans les pays en voie de développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.

Ce premier Forum mondial a rassemblé l'ensemble de la chaîne de valeur du café pour analyser et relever ses défis les plus importants, comme les revenus des agriculteurs, les changements climatiques et la productivité, mais aussi proposer et mettre en oeuvre des actions collectives pour y faire face.

Enselme Gouthon dirige l’Agence des cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (Acram).