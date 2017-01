La solution au développement passe par le rail

Blueline Togo (Groupe Bolloré) en charge de la réhabilitation du chemin de fer poursuit les travaux de décapage de la voie ferrée dans le secteur de Davié.

Inexploitée depuis de longues années, le réseau est envahi par la végétation.

Les équipes spécialisées procèdent actuellement aux opérations de réhabilitation, de changement des voies, du ballast et des traverses.

A terme, le Togo ambitionne de relancer le chemin de fer à vocation commerciale et de fret, moins cher, plus rapide et plus sur que la route.

Et d’ici quelques années, le réseau devrait être interconnecté aux pays voisins.