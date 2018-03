Le PAL voit encore plus grand

Le port autonome de Lomé (PAL) a lancé les travaux de rénovation des axes bitumés. Cette réhabilitation concerne la voie quittant le rond-point Cimtogo vers le port C’est l’entreprise Ceco BTP qui est chargée des travaux.

Le PAL bénéficie d’un financement de 25 milliards de Fcfa de la BOAD (Banque ouest africaine de développement) pour les accès et la circulation sur la plateforme, mais aussi pour l’assainissement, la remise en état du réseau d’approvisionnement en eau potable et de celui de l’électricité et du téléphone.

Le chantier concerne aussi l’élargissement des voies d’entrées et de sorties empruntées chaque jour par des centaines de camions et l’agrandissement des aires de stationnement.