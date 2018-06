Le Togo a bouclé son tour de table

La table ronde consacrée à la nouvelle politique énergétique du Togo s’est achevée jeudi à Lomé. Le pays pense être en mesure de boucler le tour de table estimé à 318 millions de dollars.

Ce montant est nécessaire à la mise en ouvre de la première étape sur la période 2018-2020.

Cette première phase dite de promotion permettra au Togo d’affirmer son leadership sous-régional en matière énergétique. Le taux d’électrification devrait dans même temps passer de 40% à 50%.

Si l’on sait que la Banque africaine de développement (BAD) s’est d’ores et déjà engagée pour 30 millions de dollars, on ignore encore qui sont les autres partenaires publics et privés.

Le Togo devrait pouvoir compter sur l’appui technique et politique de l’Alliance solaire Internationale, dont l’envoyée spéciale pour la France Ségolène Royal, participait à la table ronde.