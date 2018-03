Le Togo est un important hub commercial

L’Afrique de l’Ouest francophone domine le commerce intra-régional avec des centres de forte activité comme Dakar, Abidjan, Cotonou et Lomé.

C’est ce qu’indique une étude menée par une équipe d’experts d’Ecobank dont le siège est à Lomé.

Le document est disponible sur le site AfricaFICC lancé récemment par ce groupe bancaire panafricain.

Le site propose une analyse pays par pays, avec des perspectives économiques, des informations sur les activités de change, les revenus fixes et le secteur bancaire. Il donne également une vue d’ensemble des secteurs des minerais, de l’énergie et des matières premières agricoles, ainsi que des principaux flux de commerce.

Les données fournies montrent qu’en dépit des différences géographiques, la région est l’une des zones économiques et monétaires les mieux intégrées du continent, stimulées par la monnaie commune, le système juridique commun (OHADA) et la langue française qui a favorisé l’intégration économique et le commerce intra-régional.