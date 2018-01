Le Togo poursuit l'extension de son réseau off-grid

L’électrification du pays se poursuit. Depuis vendredi, les habitants de ville de Mango (500km de Lomé) peuvent se raccorder au réseau ‘Cizo’. 12.000 foyers sont concernés dans un premier temps ; ils seront à terme 70.000 dans la région des Savanes.

‘Cizo’ fornit un équipement qui contient des panneaux solaires et des batteries permettant de stocker l'électricité et sont payables via un téléphone portable. Les clients peuvent alimenter un ensemble d'appareils domestiques (télévision, radio, ventilateur, etc.) basse consommation également fournis par la coentreprise.

Cette offre, qui repose sur un modèle d'affaire nouveau, dans un marché naissant mais en pleine expansion est développée par le Britannique Bboxx.

Ces solutions off-grid (hors réseaux) se développent rapidement en Afrique.

‘Cizo’ devrait permettre de passer à un taux d’électrification de 7% aujourd’hui à plus de 40% d’ici 5 ans.