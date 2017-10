Le coeur de la croissance

C’est une évidence, la relance économique passe par le secteur privé. Le tissu de petites et moyennes entreprises créent de la richesse et de l’emploi.

Pour accompagner et si possible faciliter leur croissance, le gouvernement vient de lancer une stratégie de développement et de promotion du secteur privé.

L’objectif est de contribuer à promouvoir une croissance inclusive et à créer des emplois nouveaux et décents, particulièrement, pour les jeunes.

Il s’agit, explique-t-on, d’améliorer de manière significative et durable le niveau de vie de la population en s’attaquant aux principales causes de la pauvreté par la consolidation des bases d’une croissance forte et soutenue.

On est au stade de l’annonce. Cette stratégie devrait être détaillée dans les prochaines semaines.

Les chefs d’entreprises souhaitent connaître les mesures que les pouvoirs publics comptent mettre en œuvre pour les aider.

Le climat des affaires s’est globalement amélioré au Togo même si de nombreux problèmes demeurent, comme les lourdeurs administratives et une fiscalité que les entrepreneurs jugent trop lourde.