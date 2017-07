Le commerce a un rôle crucial dans le développement

L’aide pour le commerce facilite les échanges des pays en développement, et en particulier ceux les moins avancés.

Beaucoup d’Etats en développement se heurtent à diverses contraintes sur le plan de l’offre et de l’infrastructure commerciale, qui limitent leur capacité de prendre part aux échanges internationaux.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) dispose d’une mécanisme appelé ‘Initiative de l’aide pour le commerce’ qui encourage les gouvernements et les donateurs à reconnaître le rôle que le commerce peut jouer dans le développement.

En particulier, elle vise à mobiliser des ressources pour remédier aux contraintes liées au commerce identifiées par les pays en développement et les pays les moins avancés.

L’examen global de l’aide pour le commerce 2017 se déroule à Genève du 11 au 13 juillet. La rencontre a pour thème : ‘Promouvoir le commerce, l'inclusion et la connectivité pour un développement durable’.

En remédiant aux contraintes qui pèsent sur l'offre et l'infrastructure commerciale dans les pays en développement et, en particulier, les pays les moins avancés, l'Aide pour le commerce peut contribuer à promouvoir le commerce, l'inclusion et un développement durable et donner ainsi une impulsion au Programme de développement durable à l'horizon 2030. Une attention particulière est accordée à l'autonomie économique des femmes.

Bernadette Legzim-Balouki, la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, participe à cet important rendez-vous pour le Togo.