Le géant de la distribution Bio s'intéresse au Togo

Présent aux Etats-Unis, au Canada et en Grande Bretagne, Whole Foods est une entreprise américaine de distribution de produits biologiques. Dans les rayons de ses supermarchés, tout est bio, la viande, les légumes, les boissons. Le succès est tel que le géant en ligne Amazon a racheté l’entreprise il y a un an.

Le Premier ministre, Komi Selom Klassou, a reçu hier son vice-président, Don Clark. Il avait à ses côtés l’ambassadeur américain à Lomé, David Gilmour, et Olow-n’djo Tchala, le fondateur d’Alafia,

Cette société basée dans l’Etat de Washington importe du Togo des noix de karité pour les transformer en shampooing, savon, huile pour le corps et autres produits naturels. Vendus, notamment, chez Whole Foods.

Don Clark (G), Komi Selom Klassou, David Gilmour et Olow-n’djo Tchala

Une part des revenus sert à financer des actions humanitaires au Togo. Une activité caritative à laquelle est associée le géant US de la distribution.

Don Clark s’est déclaré intéressé par le marché togolais. A la fois sur le plan agricole avec des productions bio qui pourraient vendues à travers le réseau Whole Foods et sur un plan social avec des actions en faveur des plus défavorisés.