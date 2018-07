Le gouvernement accompagne l'industrie de la pêche

Le gouvernement a décidé d’appuyer le secteur de la pêche artisanale. Il vient d’offrir des filets et divers équipements à 1000 professionnels. Si l’objectif est de permettre d’augmenter les volumes, le but est aussi de les sensibiliser à une pêche responsable qui protège l’environnement.

‘Les pécheurs utilisent des matériels non conventionnels. La technicité est ce qui manque aux professionnels’, souligne Dontani Ali, le directeur de la Pèche et de l’Aquaculture.

En parallèle, des formations sont prévues à l'Institut de formation pour l'agro-développement (IFAD) d’Elavagnon (Est-Mono, 60km d'Atakpamé) qui ouvrira ses portes en octobre prochain.

Le Togo est contraint d’importer chaque année près de 70% de ses besoins en poisson

L’industrie de la pêche emploie directement et indirectement 22.000 personnes et contribue à plus de 4,5% du PIB du secteur agricole.