Le marché de Noël se dédouble

La quinzaine commerciale de Lomé, encore appelée foire de Noël, aura lieu cette année sur deux sites. En centre ville et à Adéticopé, une localité située à 17km de la capitale.

La Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT) souhaite donner une plus grande ampleur à ce rendez-vous plébiscité par le public. A Lomé la place manque et les organisateurs étaient contraints de refuser les demandes ;

Plus de 200 stands seront installés à Adéticopé.

La déconcentration, la convivialité et le confort sont les principes sur lesquels nous travaillons pour cet événement’, a expliqué Germain Meba, le président de la CCIT.

La quinzaine commerciale se déroule sur deux semaines de la période de Noël à celle du Nouvel An.