Le meilleur de l'agriculture togolaise

Promouvoir l’accès des produits agricoles togolais au marché mondial par l’innovation. C’est l’ambition de la plateforme ‘Made in Togo’.

Producteurs, transformateurs, distributeurs et prestataires peuvent s’inscrire gratuitement et proposer une offre dédiée. Le règlement s’effectue par Paypal pour l’international et via TMoney au Togo.

Ce nouveau service est une grande vitrine de ce qui se fait de mieux dans le domaine agricole.

L’initiative bénéficie du soutien de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT).

