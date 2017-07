Le meilleur du Togo

La Foire ‘Made in Togo’ a ouvert ses portes pour deux semaines au Centre des expositions de Lomé (CETEF).

300 exposants vont présenter ce qui se fait de meilleur dans le pays en artisanat, agriculture et industrie.

Le directeur du CETEF Johnson Kueku-Banka, attend plusieurs dizaines de milliers de visiteurs.

Vue partielle des stands

‘Le Made in Togo est bien plus qu’un slogan, c’est une vitrine de ce qui se fait de mieux dans le pays et une incitation à consommer togolais’, explique-t-il.

La Foire sera officiellement inaugurée lundi.

Accédez au site