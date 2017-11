Le numérique au service du développement du business

Ouverte au public depuis vendredi, la Foire internationale de Lomé (FIL) a été officiellement inaugurée lundi par le Premier ministre Komi Selom Klassou.

Outre les exposants togolais, de nombreux stands ont été réservés par des sociétés étrangères (Egypte, l'inde, Pakistant, Philippines, France, Mali, Ghana, Benin, Sénégal, Burkina Faso).

300.000 visiteurs sont attendus pendant 2 semaines.

Les organisateurs soulignent que cette 14e édition est placée sous le signe de l’innovation avec le numérique au service du développement des affaires.

Plusieurs start-up sont présentes cette année pour marquer cette volonté de renouveau. Des débats sur l’utilisation des nouvelles technologies seront organisés.

Pour Bernadette Legzim-Balouki, la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, internet, le courrier électronique, les applications sont autant d’atouts pour les entreprises et un moyen d’exporter plus facilement.

La FIL est à la fois une exposition professionnelle et une foire grand public.