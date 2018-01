Le pays fonde de grands espoirs sur son agriculture

Les Journées portes ouvertes organisées par le ministère de l’Agriculture se sont achevées samedi.

Un succès pour cette première édition avec plus de 3000 visiteurs et une quarantaine d’exposants. L’occasion de présenter les atouts de la filière et les opportunités que vont représenter en terme d’emplois les projets dans l’agrobusiness.

L’agriculture emploie 70% de la population active et contribue à 40% au PIB.

Dans les 10 prochaines années, d’importants investissements seront consacrés au développement du secteur. Les partenaires privés auront leur rôle à jouer, notamment dans les activités de transformation.