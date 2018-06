Le secteur minier va permettre de réduire la pauvreté

Le Togo est un pays minier de taille modeste. Mais l'activité est en croissance.

Raison pour laquelle il s’est doté d’un Projet de développement et de gouvernance minière (PDGM) conforme à sa stratégie de développement.

Pour les autorités, le secteur minier est une source de croissance à condition que des bénéfices sociaux et économiques découlent des activités d’exploitation.

Le gouvernement a amorcé un train de mesures et de réformes avec l'objectif déclaré de s'assurer que les revenus et autres bienfaits du secteur minier atteignent des niveaux comparables ou supérieurs à ceux des autres pays riches en ressources naturelles.

Le PDGM soutient l'action du gouvernement dans cette voie. Le succès de la mise en place des réformes ouvrira la voie au renforcement de la croissance économique et à l'amélioration des services sociaux, contribuant ainsi à réduire la pauvreté.

Le projet s'attache à améliorer la transparence et la redevabilité du secteur de l'industrie extractive en renforçant les exigences en matière de gouvernance. Les questions et les recommandations du projet aideront les pouvoirs publics à élaborer des politiques sectorielles visant à renforcer la gestion des ressources minérales et à contribuer à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales.

Le projet lancé en juillet 20167 est financé par la Banque mondiale (IDA, International Development Association) , la BAD (Banque africaine de développement) avec l’appui de l’EITI (Initiative pour la transparence dans les industries extractives) et du ministère des Mines.

Po le coordonnateur du PDGM, le projet a des impacts réels sur le terrain. En matière environnementale et sociale, de redevabilité de la part des industries minières qui essayent de rendre disponibles leurs données

‘Les industries extractives sont maintenant dans une démarche de transparence. Elles expliquent clairement leur stratégie et leur vision à moyen terme’, souligne M. Ayessaki.

Autre volet du PDGM, la réalisation d’un cadastre minier et la mise en place d’un système d’informations géologiques et minières ainsi qu’un centre d’informations sur ce secteur.

Enfin, les pouvoirs publics travaillent à la modernisation du code minier et réfléchissent à ce que pourrait être la nouvelle stratégie du pays concernant les industries extractives.