Le secteur privé est un moteur essentiel de la croissance

Solutions simples pour stimuler le business et l'emploi

En dépit des conditions économiques difficiles liées à la situation politique, les initiatives gouvernementales pour accompagner le secteur privé ont des résultats sur le terrain.

De janvier à mars 2018, 500 entreprises ont été créées, a indiqué lundi la Cellule climat des affaires.

Un certain nombre de mesures ont été initiées pour faciliter la vie aux entrepreneurs. On peut citer la création de SARL en ligne sans recours à un avocat ou à un notaire, la libération du capiutal social, la création d’un tribunal chargé de petites créances, la délivrance d’un permis de construire en moins de 10 jours, le raccordement rapide au réseau électrique, au téléphone et à internet, …

Tous ces assouplissements conçurent à l’amélioration du climat des affaires.