Le solaire domestique arrive au Togo

Le gouvernement a conclu avec la société britannique BBoxx, un accord de partenariat pour fourniture de 300.000 systèmes solaires domestiques.

BBoxx déjà présent en Mauritanie, au Burkina Faso, en RDC et en Tanzanie propose des kits solaires individuels qui permettent d’alimenter les foyers, de brancher une télévision ou de charger un portable.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’initiative ‘Cizo’ ’ (Allumer en langue Guin). Elle vise à étendre l’accès à l’électricité à plus de 2 millions de togolais (300.000 foyers) au cours des cinq prochaines années, par la mise à disposition de kits solaires payés de manière échelonnée via les porte-monnaie mobiles.

Outre l’accroissement notable du taux d’électrification rurale (qui devrait passer de 7% à plus 40%), CIZO favorisera l’adoption massive des paiements via téléphone portable dans les zones rurales et, par conséquent, l’inclusion financière.

Début juillet, le président Faure Gnassingbé avait reçu le PDG d’Ignite Solar dont l’activité est similaire à celle de BBoxx.