Légère hausse des prix des carburants

Les cours du pétrole sont à la hausse. Conséquence, l’essence sera légèrement plus chère à la pompe à partir de vendredi au Togo. 24f de plus pour le litre et 23 pour le diesel.

Les automobilistes avaient profité de quatre baisses successives en 2016.

Voici les nouveaux prix à la pompe

Super : 476 F (452 F Cfa précédemment)

Gasoil : 478 F (455 F précédemment)

Pétrole lampant : 425 F (403 F précédemment)

Mélange 2 temps : 579 F (537 F précédemment).

Le prix du butane demeure inchangé