Les Togolais ont beaucoup d'idées, mais pas de pétrole

On peut toujours rêver, mais la réalité est plus douloureuse. Non, le Togo n’est pas producteur de pétrole. Dommage car les revenus générés par l’or noir auraient été bien utiles pour assurer son développement.

Depuis quelques jours, des sites et des réseaux sociaux affirment que le Togo produit 10 millions de barils par an. La production et l’exportation s’effectuant dans le plus grand secret et les ventes échappant à tout contrôle de l’Etat.

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’information circule. Elle est ressortie dans un contexte de crise politique pour accréditer la thèse que le pouvoir se livre à des malversations de grande ampleur.

Malheureusement, le Togo n’a pas la chance du Ghana ou de la Côte d’Ivoire et pas une goutte d’or noir n’est extraite de son sous-sol.