Les architectes bâtissent l'avenir

Le gouvernement a salué mercredi le rôle joué par l’Ordre national des avocats (ONAT) pour sa contribution au développement du Togo.

'Le gouvernement souhaite que les architectes continuent de jouer leur rôle de chef d’orchestre dans le développement de nos villes et dans l’accompagnement de nos populations pour un mieux-être dans un habitat qui garantisse une meilleure santé et une sécurité tant au niveau de leurs logements que des lieux de travail et de loisirs’, a déclaré Fiatuwo Sessénou, le ministre de l’Urbanisme.

Il assistait à la prise de fonction du nouveau patron de l’Ordre, Kwami Raymond Thomas Farah.

Ce dernier a assuré les pouvoirs publics d’une franche collaboration.

‘Notre action tournera autour d’un axe transversal qui sera de bâtir et de renforcer les acquis des années passées tissant la nouvelle corde au bout de l’ancienne’, a-t-il affirmé.