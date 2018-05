Les dividendes des technopoles agro industrielles

Le Togo va se doter d’agropoles destinées à bâtir un secteur de la transformation afin d’assurer un avenir à l’agriculture qui emploie des millions de personnes. Mais pour les populations concernées, pas toujours facile de comprendre de quoi il s’agit.

Raison pour laquelle le ministre de l’Agriculture, Ouro-Koura Agadazi, vient de lancer une campagne de sensibilisation

Premières étapes à Bassar et Dankpen à la rencontre des agriculteurs, des producteurs et des distributeurs. L’occasion d’expliquer ce qu’est une technopole agro-alimentaire et les bénéfices en terme d’activité et d’emploi.

La premier agropole verra le jour dans la région de Kara. La pose de la première pierre est prévue au mois de juin.

Avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD) et de partenaires privés, l’objectif est de créer 9 agropoles sur l’ensemble du territoire.

64 milliards de Fcfa sont nécessaires pour la seule technopole agro industrielle de Kara. L’Etat y consacrera 6 milliards, le reste viendra des privés et de partenaires institutionnels.