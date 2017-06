Les légionnaires sont de retour

Connaissez-vous les chenilles légionnaires ? Vous devriez car elles constituent une redoutable menace pour les agriculteurs togolais.

Ces bestioles se propagent actuellement à grande vitesse dans certaines régions du Togo détruisant les cultures de maïs et de sorgho.

'Devant cette situation, il est demandé à tout producteur agricole ayant constaté la présence de ces prédateurs sur son exploitation de s’adresser le plus tôt possible aux services techniques déconcentrés du ministère de l’Agriculture afin de prendre des dispositions urgentes', a averti Ouro-Coura Agadazi, le ministre de l’Agriculture.

Les agriculteurs doivent faire vite car les chenilles se reproduisent à grande vitesse et sont de plus en plus résistantes aux pesticides.

Le combat est inégal.