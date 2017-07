Lisbonne plus proche de Lomé

TAP a débuté ses opérations au Togo.L’Airbus A320 aux couleurs du Portugal s’est posé lundi soir à l’aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé avant de repartir une heure plus tard pour Lisbonne.

La compagnie assure un programme d’été comprenant 4 vols hebdomadaires Lomé-Lisbonne via Accra.

‘C’est un honneur pour nous d’inclure le Togo sur la carte des destinations de notre compagnie qui couvre actuellement 85 escales en Afrique, en Europe et sur le continent américain. L’inclusion de Lomé viendra certainement renforcer notre position stratégique sur le continent et établir des liaisons privilégiées vers l’Europe et l’Amérique’, a déclaré, Fernando Santos, manager régional région Afrique de la TAP.

Il s’exprimait lors d’une cérémonie organisée à l’arrivée du vol à laquelle assistait le ministre des Transports, Ninsao Gnofam, le directeur général de la SALT, Kanka Malik Natchaba, le directeur général de l’Aviation civile, Dokissime Gnama Latta et des responsables de la compagnie.

Rénové récemment, l’aéroport de Lomé accueille 13 compagnies régulières internationales et africaines.

L’arrivée de la TAP est pour les passagers une bonne nouvelle. L’offre de plus en plus large vers l’Europe devrait contribuer à faire baisser les tarifs.