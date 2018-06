Lomé plus cher que Varsovie !

Hong Kong, qui avait été détrônée l'an dernier par Luanda, a retrouvé en 2018 son titre de ville la plus chère du monde pour les expatriés, selon l'étude annuelle du cabinet américain Mercer publiée mardi.

Deux autres villes asiatiques, Singapour et Séoul, rejoignent le top 5.

L'enquête, réalisée en mars, prend pour référence la ville de New York (13e cette année) et le dollar américain. Plus de 200 métropoles sont comparées, sur des dizaines de paramètres, comme le coût du transport, de la nourriture, de l'habillement, des loisirs, des appareils ménagers et du logement.

Lomé se trouve à la 134e place, à égalité avec Abeerden au Royaume Uni. Ce qui démontre que la capitale togolaise est une ville chère.

A titre d’exemple, le coût de la vie est plus élevé à Lomé qu’il ne l’est à Kuala Lumpur, Varsovie, Limassol, Istanbul, ou Calgary au Canada.

Parmi les villes les moins chères recensées par Mercer, Tachkent (Ouzbékistan), Tunis et la capitale kirghize Bichkek.