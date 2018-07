Météo ultra-favorable pour le solaire

Simple, pas cher et rapide à installer

Après BBOXX (Grande Bretagne), un autre fabriquant de kits solaires va faire son entrée sur le marché togolais. Il s’agit de Green Light Planet, une entreprise internationale qui s’engage à raccorder 300.000 foyers dans les trois prochaines années. Soit l’équivalent de ce que veut faire son concurrent.

L’arrivée des ces acteurs du solaire coïncide avec le lancement du projet baptisé ‘Cizo’ qui vise à donner à plus de 2 millions de togolais un accès à l’électricité dans les cinq prochaines années.

Green Light Planet, associé au Togo à Soleva, est spécialiste de l’off grid (hors-réseau). L’opérateur est déjà présent dans 60 pays avec 25 millions d’utilisateurs.

L’accord devrait être signé très prochainement avec les pouvoirs publics, assure Guy Dossou, en charge du business et développement de Green Light Planet à Accra.

Les kits devraient être proposés à un prix tournant autour de 10.000 Fcfa.

Le groupe pétrolier Total a de son côté annoncé en début de mois qu’il apportait son soutien à Solergie Box, un opérateur 100% togolais.

De nombreuses sociétés se sont lancées sur ce marché lucratif en Afrique avec des équipements très simples qui permettent de brancher des ampoules, un téléviseur, un ordinateur ou de charger un téléphone.

Le hors-réseau solaire est la solution la plus économique et la plus rapide pour raccorder les populations rurales.