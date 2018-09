Nigeria Air attendue l'année prochaine à Lomé

La nouvelle compagnie a de grandes ambitions en Afrique et à l'international

La nouvelle compagnie Nigeria Air devrait débuter ses opérations à la fin de cette année ou au tout début de l’année prochaine. Elle est dans l’attente des licences délivrées par l’aviation civile de ce pays.

Propriété de l’Etat, la compagnie est gérée par des opérateurs privés.

Nigeria Air est le transporteur national, mais il ouvrira son capital aux investisseurs.

La flotte sera constituée de Boeing 737 et d’Airbus A330 pour les liaisons vers l’Europe.

Selon les responsables de cette compagnie, des vols non-stop entre Lagos/Abuja et Lomé pourraient être lancés dès le mois d’avril 2019.

Fondée en 1958, la précédente compagnie nationale, Nigerian Airways, avait été fermée en 2003 avec des dettes de plus de 500 millions de dollars et des accusations de corruption à la clé.

Elle fut remplacée un an plus tard par Virgin Nigeria Airways (après l’intervention de Virgin Atlantic), qui devint Air Nigeria et opéra jusqu’à 13 appareils jusqu’à la cessation des activités en septembre 2012.

Arik Air, fondée en 2006, devint alors la plus grosse compagnie du Nigeria, mais elle aussi fait faillite l’année dernière, sauvée in extremis par la prise de contrôle du gouvernement fédéral.