Offensive allemande en Afrique

Pour le groupe Lufthansa, l’Afrique est un marché stratégique de croissance. Il détient Austrian Airlines, Brussels Airlines, Edelweiss, Eurowings, Lufthansa et Swiss qui opèrent des vols vers le continent.

Au Togo, Brussels Airlines connaît un joli succès commercial et taille des croupières à la compagnie historique Air France.

Pour s’implanter durablement sur le continent, Lufthansa Group a annoncé l’intégration des activités Afrique au sein d’une structure unique baptisée ‘One face to the customer4

Brussels Airlines dispose d'une forte présence et expertise en Afrique, avec un réseau dense de 23 destinations, notamment en Afrique de l'Ouest et au centre du continent. Pour partager cette expérience et pour soutenir l'intégration et tirer en même temps parti des synergies et des gains d'efficacité au sein du groupe Lufthansa, le bureau régional de vente pour l'Afrique subsaharienne sera à partir du 1er novembre 2018 situé à Bruxelles.

Grâce à cette structure commerciale commune, les équipes commerciales en Afrique seront responsables de toutes les compagnies aériennes du groupe. Les clients bénéficieront d'un seul point de contact et d'une présence locale continue et d’une offre harmonisée.

Avec l'acquisition à 100% de Brussels Airlines en janvier 2017, le groupe Lufthansa a étendu son réseau africain de 21 à 44 destinations.

L’opérateur allemand est le deuxième plus grand groupe aérien européen en Afrique, avec un total de 311 départs hebdomadaires entre l'Europe et l'Afrique.