Onomo s'implante en Afrique du Sud

Le Groupe hôtelier Onomo présent au Togo avec un établissement à Lomé débarque sur le marché sud-africain. Il vient de racheter Inn on the Square au Cap, le Signature Lux Hotel à Sandton (banlieue chic de Johannesburg) et achève la construction d’un nouvel hôtel à Durban.

Outre le Togo, Onomo est présent au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Mali, en Guinée et au Rwanda. Le Groupe a d’autres projets d’implantation en Tanzanie, en Ethiopie et en Ouganda, notamment.