Parcours exemplaire

Le programme ‘Young Leaders Africa France’, qui s’est ouvert le 3 juillet à Paris, a pour objet d’identifier, réunir, valoriser les très hauts potentiels africains et français dans un esprit de promotion d’exception.

La promotion rassemble des jeunes leaders africains et français en deux sessions en France et en Afrique dans le but de nouer des liens personnels et proposer une réflexion commune sur des enjeux globaux.

Pour cette première édition, près de 600 candidatures ont été reçues en un mois, soit 418 hommes et 151 femmes, de 32 ans d’âge moyen, issus de 43 pays.

Au final, 20 profils ont été sélectionnés aux activités liées à des domaines aussi variés que la finance, l’agriculture, le développement durable, les NTIC ou les sciences.

Parmi eux, le Togolais Edem Kokou Tengue, directeur général du transporteur maritime Maersk Line.

Les 5 jours sont ponctués de rencontres privées avec des personnalités françaises de premier plan (parmi elles : Bruno Mettling, Jean-Michel Severino, Lionel Zinsou, Rémy Rioux, Nicolas Hazard …) mais aussi des des visites exclusives de sites majeurs de la scène économique, académique et culturelle.

La deuxième session du programme se tiendra sur le continent africain en octobre 2017, à Abidjan, Tunis et Nairobi.

Agé de 36 ans, Edem Kokou Tengue, est titulaire d’un diplôme supérieur en finance de l’Université de Leicester et d’un Master en Administration publique et développement de l’Université de Birmingham.

Il rejoint Maersk Line en 2003 à Copenhague ( Danemark) avant d’être muté en Suède puis au Togo en 2008. En 2016, il prend la direction de la filiale togolaise de l’armateur danois.

En 2015 il cofonde et devient associe-gérant d’Emergence Capital, une société d’apporteur d’affaires auprès du marché financier régional de l’UEMOA. Edem TENGUE est membre du bureau exécutif de l’Association des grandes entreprises du Togo (AGET).