Participation du Togo au Forum sur les mines

La Commission de la Cedeao et le gouvernement ivoirien organisent du 9 au 11 octobre à Abidjan la 2e édition du Forum et Exposition de la Cedeao sur les mines et le pétrole (Ecomof).

Un rendez-vous verra la participation des pays membres dont bien sûr le Togo.

Le pays développe depuis quelques années son activité minière à côté du traditionnel phosphate.

La cérémonie d’ouverture sera présidée par le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, et le président de la Commission de la Cedeao, Jean-Claude Brou.

Les 1000 délégués attendus évoqueront les perspectives de développement de l’industrie minière dans la région, l’évaluation de la chaîne de valeur minière et pétrolière, la création d’infrastructures pour soutenir le développement de la filière, et la situation des industries aurifères en Afrique de l’Ouest.