Porte d'entrée naturelle pour la Chine

Au deuxième jour de sa visite au Togo, le vice-président du Congrès national du peuple, Ji Bingxuan, s’est rendu au port de Lomé et plus précisément sur le site opéré par Lomé terminal Container (LCT).

China Merchant Group Holdings (côté à la bourse de Hong Kong), est actionnaire à 50% de cette structure de logistique portuaire qui assure des opérations de manutention et de gestion des conteneurs et du transbordement en direction d’autres ports de la région.

L’officiel chinois s’est déclaré impressionné par l’efficacité de la plateforme récemment modernisé et aggrandie.

Après l’économie, Ji Bingxuan a consacré sa journée à la culture et à l’éducation avec une visite du musée de Lomé et une rencontre avec les étudiants de l’Institut Confucius qui forme chaque année des dizaines de Togolais à la langue et à la culture chinoise.

La délégation chinoise quittera Lomé dimanche.