Lénina Codjo incarne la nouvelle génération de Togolaises qui veulent colorer la mode mondiale avec des approches africaines originales. African Business lui consacre un portait ce mois-ci.

Promotrice de la marque de mode et d’accessoires Adjoasika Na Mawu, Lénina Codjo, jeune juriste spécialisée en droit des affaires et en fiscalité, s’est tournée vers la clientèle américaine en lançant sa marque grâce à un partenariat noué à Seattle.

Inspirées par « le dynamisme et l’endurance en matière de business des Nana Benz », la dépositaire de la griffe Adjoasika Na Mawu et ses compatriotes artisans se lancent le défi de porter haut le flambeau du Togo via le textile.

African Business (Edition française) N°50, vente en kiosque