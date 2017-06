Premier vol non-stop entre LFW et JNB

Un Boeing 737-800 aux couleurs d’Ethiopian Airlines a décollé vendredi de l’aéroport de Lomé pour rejoindre Johannesburg. Premier vol non-stop entre les deux villes. Il y en aura quatre chaque semaine.

L’appareil était arrivé quelques heures plus tôt d’Afrique du Sud avec à son bord des journalistes et des professionnels du tourisme.

Accueillis par Dokissime Gnama Latta, le directeur de l’aviation civile, et Kanka Malik Natchaba, le patron de la SALT (société de gestion aéroportuaire, ils ont eu droit à une visite du nouvel aéroport inauguré il y a un peu plus d’an an.

Si c’est Ethiopian qui assure les vols vers Johannesburg, à son partenaire Asky le soin d’acheminer les passagers depuis ses 22 destinations africaines régionales vers le hub de Lomé. Une synergie bien huilée développée par les deux compagnies.