Produire togolais a du sens

Les producteurs de riz regroupés au sein de l’ESOP (Entreprises de Services et Organisations de Producteurs) ont noué un partenariat avec la brasserie BB (Groupe Castel) pour la fourniture de 400 à 1000 tonnes de riz chaque année pour la fabrication de la bière Pils.

Cet accord devrait permettre d’accroitre la production et de créer des emplois dans la filière.

Lancé il y a 3 mois, cette alliance commence à porter ses fruits, selon Thierry Féraud, le directeur général de BB.

Le nombre de producteurs est passé de 7000 à 8000 et la production a bondi de 4 à 8000 tonnes.

Republicoftogo.com : Pouvez-vous dresser un premier bilan de votre collaboration avec l’ESOP ?

Thierry Féraud : Nous ne sommes plus dans une logique de projet mais de programme. Sur le terrain, les résultats sont palpables. En moins de trois mois, nous avons surmonté les problématiques de stockage et de qualité.

On avait prévu au départ de créer 500 emplois. A ce jour, nous en sommes à 1300.

Notre objectif est de pérenniser ce partenariat pour arriver au chiffre de 10.000 emplois.

Republicoftogo.com : Cet accord permet de fabriquer de bout en bout un produit 100% togolais

Thierry Féraud : Effectivement et nous en sommes fiers. Mais ce qui est encore plus important c’est d’observer que chaque gorgée de bière consommée fait vivre les producteurs et participe au développement des zones rurales.